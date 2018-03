Novo surpreende Águia Negra e fica com vaga na semifinal do Estadual

Franz Mendes/Cedida Goleiro Matheus comete pênalti em Gilbran, resultando no gol da classificação do Novo

Quem imaginava que o raio do Novo não cairia duas vezes em Rio Brilhante, se enganou. Neste domingo, no Estádio Ninho da Águia, o time campo-grandense repetiu 2017 e eliminou o Águia Negra ao vencer por 2 a 1, superando o empate que daria a vaga ao adversário. O herói da improvável classificação do Novo, que passou de eliminado na primeira fase à semifinalista, foi o goleiro Gelson que defendeu pênalti quase no fim do jogo, evitando a eliminação.

Franz Mendes/Cedida Novo voltou a calar o Ninho da Águia

O empate no jogo de ida em 1 a 1 obrigava o Novo a buscar uma vitória inédita na casa do adversário e a situação ficou favorável logo aos três minutos. Judson tocou para Enrico na área e o atacante teve calma para driblar o goleiro Matheus e abrir o placar. Aos 21, Leandro Branco foi derrubado por Ramer na área. Pênalti que o próprio cobrou para igualar o placar. Aos 40, outro pênalti, desta vez em Jeferson Gilbran que Matheus Dulcídio cobrou para recolocar o Novo na frente.



No segundo tempo, o Águia Negra reviveu o filme de 2017. Atacou o adversário em busca do resultado que lhe daria a classificação, mas esbarrou na atuação impecável do goleiro Gelson. Na melhor chance, já aos 42 minutos, Vitor Hugo cobrou falta e Felype, na barreira, desviou com o braço. Pênalti, o terceiro do jogo, marcado pelo árbitro Marcos Matheus Pereira. Rilber foi o encarregado da cobrança e Gelson, no canto esquerdo, fez a defesa que selou a sorte do jogo e classificação do Novo.



Semifinal



Na próxima fase, o Novo enfrenta o Corumbaense, confronto que decidiu o último Estadual. O primeiro jogo acontece nesta quinta-feira (22), às 20h10, no Estádio Morenão. A volta está marcada para o dia 28, às 20h45, no Estádio Arthur Marinho. O Carijó, com melhor campanha até as quartas de final, joga com a vantagem do empate após os dois jogos.



Do outro lado, Sete de Dourados, que se classificou com empate sem gols com o Novo, enfrenta o Operário FC. A ida acontece nesta quarta-feira (21), às 20h45, no Estádio Morenão, e a volta no domingo (25), às 15h, no Estádio Douradão. Melhor campanha do Campeonato até agora, os douradenses se classificam em caso de empate no confronto.