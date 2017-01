Novo anuncia mais dois jogadores formados na base corinthiana

Divulgação/Novo Lucas defendeu clube da Albânia em 2016

Passada a participação do Novo na Copa São Paulo, o técnico Mauro Marino já está trabalhando com o elenco de profissionais que vai disputar o Campeonato Estadual e nesta segunda-feira (9) ganhou mais dois reforços. O zagueiro Júlio e o volante Lucas Caniggia foram anunciados pelas redes sociais do clube e, com eles, o Novo tem 18 atletas contratados para a competição.



As duas novidades do grupo tem algo em comum com o atacante Lauder, considerado a grande contratação do clube para o Estadual. Ambos são formados nas categorias de base do Corinthians e acumularam conquistas nas competições que disputaram pela equipe paulista. Júlio , enquanto Lucas, 19 anos, jogou a temporada de 2016 no Flamurtari, da Albânia.

Divulgação/Novo Júlio chega para compor a zaga do Novo no Estadual

Além dos 18 jogadores contratados, o time campo-grandense tem ainda no elenco outros dez que passam por período de avaliação e, com retorno de Mauro Marino, devem ter a situação definida nos próximos dias.



Integrante do Grupo A, o Novo estreia no Campeonato Estadual no dia 29 de janeiro, às 16h, contra o Comercial. A partida deve ser disputada no Estádio Morenão, caso esse tenha os laudos necessários para isso emitidos até o dia 19 de janeiro.

Caso contrário, a partida acontece no Jacques da Luz. Além dos dois times, estão na chave ainda o Operário, União/ABC, Costa Rica e Serc.