Mais de 400 alunos participam de competição de ginástica e judô

Divulgação/ PMCG Neste ano as competições do Jeres estão reunindo mais de quatro mil alunos da Reme.

Mais de 400 atletas se reuniram para a 45ª edição dos Jogos Escolares da Rede Municipal de Ensino, as provas de ginástica artística, rítmica e de judô, que aconteceram no último sábado (17). As competições foram realizadas em dois locais: no ginásio do Instituto Mirim (ginástica), na Vila Carvalho e no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, localizado no Carandá Bosque.

Durante todo o sábado, aconteceu as competições de ginástica e lotou as arquibancadas do Instituto Mirim, com familiares e torcidas das escolas. Pela manhã foram realizadas as provas de solo da ginástica artística, nas categorias infantil e juvenil. Já no período da tarde foi a vez da ginástica rítmica, com apresentações em equipe e individuais. Ao todo, as provas reuniram 270 alunos que participam das aulas oferecidas no contraturno das escolas pela equipe da divisão de Esporte, Arte e Cultura (Deac) da Reme.

Estão reunindo mais de quatro mil alunos da Reme, em 12 modalidades esportivas. “São momentos em que as famílias podem se reunir e ver o quanto seus filhos estão evoluindo por meio do esporte”, pontuou o chefe da Deac, Marcos Antonio Lopes.

Um dos vencedores da medalha de ouro na categoria juvenil, o aluno Fagner Gabriel Gonçalves Santana, 14, pratica ginástica há menos de um ano na Escola Municipal “Antonio José Paniago” e falou sobre os benefícios do esporte. “É uma modalidade que gosto muito e admiro. Hoje tenho uma boa postura e me esforço mais nos estudos”, afirmou.

No Centro Municipal de Treinamento Esportivo, as famílias e torcidas também marcaram presença para torcer pelos 183 atletas de 21 escolas, que também foram premiados com medalhas.