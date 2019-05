Londrina vence o Bragantino e assume liderança da Série B

Gustavo Oliveira/ Londrina EC Vitória do Londrina diante do Bragantino no Estádio do Café colocou o Tubarão na liderança da competição

O Londrina é o novo líder do Campeonato Brasileiro Série B. No sábado (18), o time paraense recebeu o Bragantino no Estádio do Café e venceu pelo placar mínimo, mas suficiente para chegar a 10 pontos em quatro jogos na competição.



O único gol da partida foi marcado por Arthur Caculé, aos 32 minutos do segundo tempo. O meia recebeu passe de Rômulo e cabeceou livre para o fundo do gol. Como resultado, o Londrina chegou a dez pontos e assumiu a liderança da competição. O Massa Bruta, com sete, está no quarto lugar. O time paulista estacionou nos sete pontos, mas permanece no G-4.



Outros jogos

Também no sábado, o São Bento derrotou o Vitória por 3 a 1 jogando na Bahia. O time da casa saiu na frente com gol de Felipe Garcia, aos 36 minutos do primeiro tempo. Depois, na etapa complementar, o time paulista marcou com Elton, Fábio Bahia e Régis. Com o resultado, o Bentão deixou a zona de rebaixamento da Série B e subiu para o 14º lugar, com quatro pontos. Já o Leão se complicou: ocupa a 17ª posição e dentro da zona de rebaixamento.



No Estádio Santa Cruz, o Vila Nova-GO surpreendeu o então líder Botafogo-SP e venceu por 1 a 0. Com gol de Neto Moura, marcado logo no início da partida, o time goiano subiu para a 11ª posição, com cinco pontos. O Pantera, com nove, desceu para o segundo lugar.



No meio da tabela de classificação, Paraná e Guarani se enfrentaram no Durival Britto e não saíram do 0 a 0. O empate deixa as equipes do mesmo jeito que elas começaram na rodada. Ainda invicto, o time paranaense soma seis pontos e aparece em nono lugar. O Bugre, com cinco, ocupa a 12ª posição.



No domingo, o Sport venceu o América-MG neste domingo (19) com dois gols no final da partida. De virada, o Leão saiu do Independência com o triunfo por 2 a 1 – seu primeiro nesta edição da competição. Com o resultado, o Sport subiu para o sétimo lugar na tabela de classificação, com seis pontos. O Coelho, com um, aparece na 19ª posição.