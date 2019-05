Gol no fim dá vitória ao Palmeiras sobre o Sampaio Côrrea em São Luís

Agência Palmeiras Moisés, cobrando falta, marcou o gol da vitória verde nos acréscimos

O Palmeiras fez valer o favoritismo e começou com vitória o confronto com o Sampaio Côrrea-MA pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), em São Luís, o Verdão venceu por 1 a 0, gol marcado por Moisés já nos acréscimos, o que lhe garante a vantagem do empate na partida de volta, marcada para a próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque.

O jogo

No Estádio Castelão, o Palmeiras optou por uma escalação bem diferente da que goleou o Santos pelo Brasileirão no fim de semana e não conseguiu dominar as ações diante do Sampaio Corrêa, que apertou a marcação e foi se soltando aos poucos. Aos 31 minutos, Salatiel aproveitou erro na saída de Fernando Prass, e quase abriu o placar para os donos da casa. A melhor chance do lado do Verdão foi logo na sequência, em bola parada. Hyoran cobrou falta e viu o goleiro Andrey pular muito alto para fazer a defesa.

Na volta do intervalo, o Sampaio se mostrou mais ofensivo e por pouco não marcou o primeiro gol do jogo aos dois minutos. Após cobrança de falta, a bola explodiu na barreira e sobrou para Cleitinho, que chutou colocado e obrigou Prass a fazer uma bela defesa. O Palmeiras respondeu aos oito, no chute cruzado de Carlos Eduardo, que tirou tinta da trave.

Mesmo com menos posse de bola, a Bolívia Querida buscava espaços e, aos 17, quase marcou. Cleitinho cruzou da linha de fundo, a bola sobrou para Salatiel chutar forte e ser parado em Fernando Prass. O Verdão, que viu o adversário pressionar em contra-ataques e seguir firme na marcação, conseguiu o gol da vitória em jogada de bola parada. Aos 46 minutos, Moisés cobrou falta de muito longe e soltou uma bomba para dar o triunfo por 1 a 0 ao time paulista.

Outros jogos

Também nesta quarta, Juventude-RS e Grêmio empataram em 0 a 0 em Caxias do Sul e a decisão da vaga fica para o jogo de volta, em Porto Alegre. O vencedor avança ou novo empate e a disputa termina na s cobranças de pênalti. No Morumbi, o Bahia-BA surpreendeu o São Paulo e venceu por 1 a 0, gol de Élber no segundo tempo, e joga pelo empate na volta, em Salvador.