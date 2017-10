Federação define calendário para Estadual 2018

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou nesta segunda-feira (2) o calendário relacionado ao Campeonato Estadual 2018. Segundo o determinado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a competição deve ser realizada entre os dias 17 de janeiro e 8 de abril, período encurtado em duas semanas por causa da Copa do Mundo da Rússia.

Anderson Ramos / Arquivo Capital News Comerário deste ano voltou a ser disputado no Morenão



Com o adiantamento da primeira rodada, a reunião do Conselho Arbitral, que vai definir o formato da competição e deve acontecer com, no mínimo, 60 dias de antecedência, foi marcada para o dia 15 de novembro. Como neste dia é feriado nacional, o encontro pode ser antecipado. A redação final do regulamento e divulgação da tabela acontece, no máximo, no dia 2 de dezembro.



De acordo com o calendário, o Campeonato Estadual terá até 20 datas disponíveis para a disputa, sendo cinco em janeiro, seis nos meses de fevereiro e março e outras três em abril. No formato utilizado nos últimos anos, com os clubes divididos na primeira fase em dois grupos e os classificados disputando quartas de final, semifinal e a decisão, foram utilizadas 16 rodadas.



Pré-Arbitral

Para discutir o assunto, a Federação convocou representantes dos clubes para uma reunião preliminar na próxima quinta-feira (5), às 10h, na sede da entidade, em Campo Grande. A intenção é começar a discutir com os dez times já garantidos na primeira divisão – Operário AC, Misto e Cena disputam as duas vagas restantes – a melhor maneira de encaixar a competição.



Além do campeão Corumbaense e do vice, Novo, estão garantidos Operário, Sete de Dourados, Comercial, Águia Negra, Urso, Costa Rica, Naviraiense e União/ABC.