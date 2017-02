Estadual tem jogos em Naviraí e Mundo Novo nesta quarta-feira

Rafael Coca Naviraiense, de Guto, busca primeira vitória no Campeonato Estadual

A quarta rodada do Campeonato Estadual enfim chega para o Grupo B nesta quarta-feira (22). Jogos em Naviraí e Mundo Novo estão marcados, mas o confronto entre Sete de Dourados e Ivinhema, que aconteceria no Estádio Douradão, ficou para a quarta-feira de cinzas (1/03), já que o time douradense está em Recife onde enfrenta o Sport-PE pela Copa do Brasil.



Na Toca do Urso, às 15h, o Urso recebe o líder da chave, Corumbaense, para tentar a primeira vitória em casa, onde foi derrotado pelo Ivinhema e empatou com o Sete na última rodada. O Carijó, que empatou com o Naviraiense no sábado, joga para se manter na primeira posição. Neuri Antônio Przybulinski será o árbitro, auxiliado por Luis Felipe de Oliveira e Elita Maria da Silva.



No Estádio Virotão, às 20h15, o Naviraiense conta com o apoio da torcida para enfim vencer no campeonato. O adversário é o Águia Negra, embalado por duas vitórias seguidas em casa contra Sete e Ivinhema. O árbitro será Altair Rodrigues, com Marcos dos Santos Brito e Luiz Fernando Colete trabalhando nas laterais.



O Corumbaense lidera o Grupo B com sete pontos, seguido pelo Águia Negra com seis, Urso com quatro e Ivinhema com três, fechando o G4. Naviraiens e Sete, com dois pontos cada e iguais nos critérios de desempate, dividem a lanterna.