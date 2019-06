Confrontos das quartas da Copa do Brasil serão definidos nesta segunda

Thiago Ribeiro/Agif Flamengo eliminou o Corinthians e é um dos oito times das quartas de final da Copa do Brasil

Os times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil foram definidos na semana passada com as classificações de Flamengo, Athlético-PR, Atlético-MG e Cruzeiro. Os quatro se juntaram aos já garantidos Palmeiras, Bahia-BA, Grêmio e Internacional. Nesta segunda (10), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) serão definidos em sorteio os confrontos e a ordem dos jogos. Cada clube vai receber R$ 3,15 milhões de cota pela participação nesta fase e o campeão, entre premiações e cotas, acumulará aproximadamente R$ 74 milhões.

O sorteio que acontece às 14h (MS) com transmissão pelo site e redes sociais oficiais da CBF e não há nenhum direcionamento. Ou seja, os confrontos podem acontecer entre quaisquer clubes classificados. Assim, clássicos regionais, como Atlético x Cruzeiro ou ainda Grêmio x Internacional são duelos possíveis. Após a definição dos confrontos, um novo sorteio apontará a ordem dos jogos, com os mandantes das partidas de ida e volta.

De acordo com a tabela geral, os jogos das quartas de final acontecem após a Copa América, entre os dias 10 e 17 de julho. Já tabela detalhada, com datas, horários e definição de transmissões pela TV deve ser divulgada pela CBF nos próximos dias.