Comercial inicia venda de ingressos para estreia na Série D

Anderson Ramos/Capital News Para atrair maior público, torcida comercialina poderá comprar entradas por valores menores que o estadual

O Comercial deu início na tarde da última terça-feira (16) a venda de ingressos para a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo (21), às 16h, contra o Sinop/MT, no estádio Morenão. Com a expectativa de atrair um bom número de torcedores ao estádio, a diretoria decidiu reduzir o valor em relação ao campeonato estadual, vendendo as entradas por preços entre R$ 5 e R$ 20.



Assim como no estadual, apenas a arquibancada e as cadeiras foram liberadas para receber torcedores, desta forma, o clube vende os ingressos a R$ 10 no setor das arquibancadas, sendo R$ 5 a meia-entrada para os que têm direito por lei, e R$ 20 nas cadeiras, também com venda de meia-entrada. Durante os jogos em casa no estadual, o preço habitual das entradas variavam entre R$ 10 e R$ 40.



O clube disponibilizou apenas três pontos de venda: a própria sede (Avenida Jeribá, 454, no bairro Chácara Cachoeira), a loja Supritec (rua 13 de Maio, 856) e na Padaria Dico (Avenida Mato Grosso, 3463). Os ingressos serão vendidos até o próximo sábado (20). No dia da partida, poderão ser encontrados apenas nas bilheterias do estádio Morenão.



Interditado após o fim do estadual, o estádio Morenão deve mesmo ser novamente liberado para os jogos do Comercial na Série D. Sem o laudo do Corpo de Bombeiros aprovado, a diretoria do clube já teria conseguido a liberação junto à corporação e aguarda apenas posicionamento do Ministério Público. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mantém, na tabela oficial, o jogo para o estádio.