Comercial acerta volta de Mário Tilico para o Campeonato Estadual

Anderson Ramos/Capital News Mario Tilico vai comandar o Comercial em mais um Campeonato Estadual

Mais um time que vai disputar o Campeonato Estadual 2019 acertou a contratação de treinador. Agora chegou a vez do Comercial, um dos poucos que ainda não haviam anunciado técnico escolher um nome e a opção foi por seguir o trabalho de 2018. Após negociações, inclusive com outros nomes, Mário Tilico vai seguir no comando do time na próxima temporada, segundo informação do repórter Nelson Corrales, da webrádio Esporte MS.

O acordo com Tilico não foi dos mais fáceis. As negociações chegaram a ser encerradas e outros nomes foram contatados, como Robert Almeida, ex-ABC e Corumbaense, e Glauber Caldas, que acertou com o Costa Rica. Com essas duas negativas, a diretoria voltou a conversar com o técnico, sendo possível o acerto.

Tilico foi o técnico no Campeonato Estadual deste ano e, mesmo com um elenco montado às vésperas da competição, conseguiu bons resultados na primeira fase, terminando na segunda posição do Grupo A, com três vitórias, três empates e duas derrotas. Na segunda fase enfrentou o Corumbaense e, com dois empates em 1 a 1, o Colorado foi eliminado, já que o adversário tinha a vantagem em caso de igualdade.

Restam dois

Com a definição do Comercial e do Costa Rica, que anunciou Glauber Caldas na última semana, apenas Novo FC e Águia Negra ainda não definiram seus treinadores. No time campo-grandense, o presidente Américo Ferreira diz que alguns nomes estão sendo analisados, mas a definição ainda não aconteceu. “Esperamos ter tudo acertado até o Natal e aí divulgaremos”, disse.

No Águia a situação não é diferente. Segundo o presidente Iliê Vidal, o planejamento está sendo feito dentro das possibilidades. “Estamos em busca de recursos para podermos apresentar mais do que nas últimas temporadas”, resumiu. Virgilio Ferreira, técnico no Estadual em 2018, é nome forte para seguir no comando do time.

Outros nove clubes estão com a situação encaminhada. Aquidauanense e Serc, que subiram da Série B, optaram pela manutenção e devem seguir com Mauro Marino e Rodrigo Azevedo, respectivamente. O campeão Operário FC aposta em Arilson Costa e o vice Corumbaense buscou Zé Humberto no futebol capixaba. Dois clubes devem manter os nomes que fizeram bons trabalhos em 2018. O ABC segue com Robson Mattos como treinador e o Urso de Mundo Novo mantém Pedro Caçapa. Em Dourados o Sete deve apostar na base do elenco Sub-19 que vai disputar a Copa São Paulo e Valdir Fortini, que já comanda a base, segue no profissional. Já o Operário AC deve ter José Rousseng Sousa, vindo do futebol catarinense,