Com Aquidauanense e Serc, Campeonato Estadual 2019 está completo

Franz Mendes/Cedida Finalistas em 2018, Operário e Corumbaense abrem o próximo Estadual

A definição da Série B MS no último sábado completou o número de participantes do Campeonato Estadual 2019. Aquidauanense, campeão, e Serc, vice, estão de volta à primeira divisão e se juntam a outros dez clubes. A competição começa nos dias 19 e 20 de janeiro e será a última com 12 clubes.

Além dos dois times que conquistaram o acesso, estão garantidos o Operário FC, atual campeão, o vice Corumbaense, Sete e Operário AC, de Dourados, Costa Rica, Águia Negra, Urso de Mundo Novo, Comercial, ABC e Novo, todos de Campo Grande.

Ao contrário das últimos oito temporadas, o Campeonato Estadual terá novo formato em 2019. Na primeira fase os clubes se enfrentam em turno único – onze jogos cada – e os quatro último serão rebaixados para a Série B, de onde subirão apenas dois. Os oito restantes avançam para fase de quartas de final, quando os confrontos passam a ser eliminatórios em ida e volta até a decisão.

O regulamento prevê ainda a classificação dos finalistas para a Copa do Brasil e a Série D do Campeonato Brasileiro do ano seguinte, além de vagas na Copa Verde, caso essa seja realizada.

Primeira rodada

Com a definição da Série B, a primeira rodada do Estadual está completa com seis jogos. Quatro deles devem abrir a competição no sábado (19/01). Às 16h, o campeão da Série B Aquidauanense recebe o Estádio Noroeste o Operário AC, o Comercial enfrenta a Serc no Estádio Morenão e o ABC joga contra o Costa Rica no Estádio Jacques da Luz. Às 17h, no Estádio Loucão, o Sete de Dourados joga contra o Águia Negra.

No domingo o complemento da rodada com mais dois jogos, ambos às 16h. No Estádio Jacques da Luz, o Novo enfrenta o Urso e no Morenão, Operário FC e Corumbaense reeditam a decisão do Estadual 2018, partida que deve ter transmissão ao vivo pela TV para todo Estado.