Brasil vence Catar, mas perde Neymar para Copa América

Lucas Figueiredo/CBF Seleção marcou os gols da vitória no primeiro tempo, com Richarlison e Gabriel Jesus

A Seleção Brasileira venceu o Catar por 2 a 0 no primeiro amistoso de preparação para a Copa América. Mas o resultado da partida desta quarta-feira (5) em Brasília ficou em segundo plano. O atacante Neymar deixou o campo aos 17 minutos do primeiro tempo após torcer o tornozelo em uma disputa de bola. Chorando, o jogador foi atendido ainda no banco de reservas e deixou o estádio antes do fim do jogo para ser melhor avaliado em um hospital.

Neymar foi submetido a exames complementares de imagem que confirmaram a ruptura ligamentar no tornozelo. Devido a gravidade da lesão, o jogador não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da Copa América. Nesta quinta, a Comissão Técnica deve anunciar o substituto.

Jogo

Lucas Figueiredo Neymar começou bem o jogo, mas deixou o campo aos 17 minutos após pancada no tornozelo

O Brasil não teve dificuldades para marcar os dois gols da vitória ainda no primeiro tempo. Atacando do início ao fim, com 72% de posse de bola, a Seleção foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. O primeiro gol saiu aos 16 minutos em cruzamento do capitão Daniel Alves. Richarlison se antecipou ao marcador e cabeceou firme para abrir o placar. No minuto seguinte, Neymar sofreu uma forte entrada no tornozelo direito e teve de ser substituído por Everton. O segundo veio aos 23 minutos e desta vez foi Richarlison quem serviu para Gabriel Jesus. O camisa 9 dominou e rolou na saída do goleiro Al-Sheeb.

A seleção do Catar conseguiu ajeitar a marcação no segundo tempo, dando um pouco mais trabalho ao Brasil. Ainda assim, por pouco Gabriel Jesus não fez o terceiro da partida, aos 10 minutos, depois de troca de passes rápidos que deixou o atacante livre para bater cruzado. Mas Al-Sheeb fez boa defesa. Na sequência, o técnico Tite promoveu alguns testes tirando Richarlison, Arthur, Philippe Coutinho e Filipe Luís, trocando por David Neres, Fernandinho, Lucas Paquetá e Alex Sandro, respectivamente. Aos 34 minutos Éderson apareceu bem indo no canto direito defender firme uma pancada de falta cobrada por Khoukhi. Logo após o lance, Tite fez mais uma substituição e sacou Daniel Alves para a entrada de Éder Militão. No último minuto de jogo, o árbitro foi auxiliado pelo VAR e marcou pênalti contra o Brasil. Na cobrança, Khoukhi mandou no travessão e o placar de 2 a 0 fechou o jogo.

PoA

A delegação da Seleção, agora sem Neymar, deixa a Capital Federal e viaja para Porto Alegre, onde enfrenta Honduras no domingo, no segundo amistoso. Nesta quinta se juntam ao grupo o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino, do Liverpool-ING. O lateral Fágner, do Corinthians, também é esperado. Contundido, o lateral corinthiano é dúvida para a Copa América e deve ter a situação definida nos próximos dias.