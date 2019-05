Botafogo vence Fluminense e encosta na liderança do Brasileirão

Thiago Ribeiro/AGIF/CBF Fogão segurou a pressão tricolor no primeiro tempo e marcou, no segundo, o gol da vitória

A quarta rodada do Campeonato Brasileiro começou com mais um time entrando na disputa pelas primeiras posições. Neste sábado (11), o Botafogo venceu o Fluminense por 1 a 0 e assumiu, ainda provisoriamente, a vice-liderança. Alex Santana, no segundo tempo, marcou o gol da vitória alvinegra, que agora tem nove pontos, junto com o líder Atlético-MG que joga neste domingo (12). O Flu, com três pontos, é o 14º colocado.

A partida no Maracanã teve a etapa inicial com domínio tricolor. Na marca dos 11 minutos, Daniel recebeu sozinho na área e pegou de primeira, mas para fora. O Alvinegro respondeu no lance seguinte, com Bochecha arriscando bomba de longa distância. A bola do camisa 5 foi por cima do gol de Rodolfo. Aos 24 minutos, Luciano fez bela jogada, driblou dois defensores mas, ao chutar, acabou parando no goleiro Gatito Fernandez. Em jogo lá e cá, a resposta do Fogo foi novamente imediata, com outro chute forte, dessa vez de Erik, aos 28. No último lance de perigo da etapa inicial, Pedro recebeu dentro da área e só não fez porque Gabriel desviou o chute do camisa 9 do Flu.

Melhor na etapa inicial, o Fluminense seguiu levando perigo ao Botafogo depois do intervalo. Aos 10 minutos, Caio Henrique saiu de cara para o gol, porém Gatito pegou mais uma. O Botafogo conseguiu o gol da vitória aos 27 minutos. Em jogada bem construída pela esquerda, Alex Santana recebeu cruzamento de Jonathan e cabeceou para abrir o placar, sem chance para Rodolfo. E três minutos depois quase o camisa 10 marcou o segundo gol, quando recebeu bolão de Bochecha, driblou Rodolfo mas, sem ângulo, chutou na rede pelo lado de fora. Aos 37 minutos, o Tricolor até comemorou o gol de cabeça do zagueiro Matheus Ferraz, aproveitando sobre de cabeceio de Pedro no travessão, mas a arbitragem de vídeo viu o impedimento do atacante e anulou o que seria o empate. Os minutos finais foram de verdadeira pressão do Fluminense. Só que o Botafogo soube se segurar e vencer a terceira seguida.

Outros jogos

A rodada começou com outras duas partidas. Em jogo amarrado e de poucas oportunidades, Corinthians e Grêmio empataram sem gols em Itaquera, resultado que segura o Timão no meio da tabela, em nono com cinco pontos, e o Tricolor, ainda sem vencer no campeonato, com dois pontos na zona de rebaixamento.

No Serra Dourada, o Goiás-CE precisou dos acréscimos para vencer o Ceará-CE por 2 a 1. Marlone abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo, Thiago Galhardo empatou aos 31 do segundo e, aos 46, Leandro Barcia marcou o gol da vitória esmeraldina, que pulou para sétima posição com seis pontos, deixando o Vozão em 13º com três.