Avaliações em Miranda e Bonito levam dois jogadores ao Grêmio

Divulgação Atacante Ronald foi aprovado pelo Grêmio e se apresenta no Sul em agosto

A Soccer Union participou de avaliação de jovens atletas no último fim de semana na região de Miranda e Bonito. O trabalho, feito em parceria com a MGS Sports, do presidente Marcos Tito, de São Paulo, foi organizado pelo professor kelvin e acompanhado pelo avaliador Claudinei Didio Vargas, do Grêmio. Sete atletas foram escolhidos para continuarem sendo avaliados e dois deles pelo clube gaúcho.

Foram selecionados os zagueiros Gustavo Delgado e Gustavo Borges, o volante Aurélio Miguel, os meias João Paulo, Luiz Eduardo e Luiz Roberto e o atacante Ronald Matias. Desses, Ronald foi selecionado para jogar pelo Grêmio e vai ter contrato assinado com o clube. Já Aurélio seguirá para um período de testes. Os demais jogadores irão para clubes do interior paulista, visando principalmente a participação na Copa São Paulo de Juniores, já do próximo ano.

Segundo Daniel Medeiros, da Soccer Union, os dois jogadores selecionados pelo Grêmio, chamaram atenção pelo desempenho, mas passarão por certos cuidados antes de se apresentarem. “Fiquei maravilhado com o talento deles. Ambos são índios natos e vamos ter muito cuidado com essa transição para Porto Alegre. Como são de uma região muito quente, vamos evitar de leva-los para o Sul agora. Eles vão passar dois meses em Votuporanga onde vão aprimorar a forma física e ficar sob cuidado de uma nutricionista. Eles chegam ao Grêmio em agosto”, explicou.