Atlético-MG elimina o Santos e completa quartas de final da Copa do Brasil

Twitter Oficial/CAM Chará dribla Éverson e marca o primeiro gol do Galo no Pacaembu

A fase de quartas de final da Copa do Brasil está completa. Nesta quinta-feira (6), em São Paulo, o Atlético-MG venceu o Santos de virada por 2 a 1 e ficou com a última vaga na próxima fase. O Peixe até saiu na frente com Gustavo Henrique, mas dois gols do colombiano Chará derem a classificação ao Galo, que conhecerá o adversário em sorteio na próxima segunda-feira.

Empurrado pela torcida no Pacaembu, o Santos foi para cima do adversário no início e abriu o placar logo aos cinco minutos. Marinho cobrou escanteio e o zagueiro Gustavo Henrique, de cabeça, não deu chances de defesa para Victor, acertando o ângulo esquerdo. Mas o Galo passou a assustar mais a partir dos 20 minutos, e igualou. Na marca dos 36, Cazares fez belo lançamento para Chará, que recebeu e finalizou na saída de Éverson. Com isso, a etapa inicial terminou igual em 1 a 1.

As equipes seguiram ofensivas no segundo tempo. O Galo teve oportunidade de virar o jogo aos 15 minutos, quando Cazares arriscou chute venenoso, que passou perto do ângulo de Éverson. Em seguida, Marinho acertou chute rasteiro mas parou na defesa de Victor. Em ritmo alucinante, o Santos assustou de novo no minuto seguinte, com Jean Lucas pegando de primeira, da entrada da área, com perigo, mas para fora. A equipe mineira teve oportunidade aos 25 minutos. Chará pegou rebote na frente de Éverson, mas dominou mal e acabou desperdiçando.

Mas pouco depois de o Santos quase marcar em cabeceio de Lucas Veríssimo, o Atlético foi quem fez o segundo. Aos 39, em contra-ataque rápido e bem executado, Cazares viu Chará passando e tocou para o colombiano, que estufou as redes. Foi o gol da classificação do Galo para as quartas de final da Copa do Brasil.

Sorteio

A definição dos quatro confrontos e ordem das partidas das quartas de final da Copa do Brasil acontece na próxima segunda-feira, 14h (MS), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O sorteio será aberto e não haverá direcionamento, portanto, podem ser entre quaisquer um dos oito classificados.

Seguem na disputa, além do Atlético-MG, o Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras, Bahia-BA, Internacional, Grêmio e Cruzeiro. Todos garantem cota de R$ 3,15 milhões pelas participação nas quartas de final. O campeão, entre cotas e premiação, receberá aproximadamente R$ 74 milhões.