Semana do Meio Ambiente começa dia 03, no IFMS

Divulgação/IFMS Evento teve início em 2011, em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Com o tema “Educação profissional e sustentabilidade”, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) realiza a Semana do Meio Ambiente 2019, de 03 a 08 de junho. A programação inclui palestras, oficinas, mini cursos, concursos e apresentações culturais em dez municípios do Estado. As atividades serão gratuitas e, parte delas, aberta ao público externo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas na página do evento.

A Semana é coordenada pela Pró-Reitoria de Extensão do IFMS, e foi pensada em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho. Além de contribuir com a tomada de consciência em relação às causas ambientais, o objetivo também é de incentivar a circulação de informações sobre a preservação dos recursos naturais. Conforme divulgado pela assessoria do IFMS, cerca de 150 atividades estão previstas, todas com temáticas de preservação ambiental e cuidados ecológicos.

Em Campo Grande, o evento terá início no segunda-feira (03). As oficinas vão abordar assuntos como o consumo sustentável; povos indígenas e meio ambiente; uso ambiental de drones; bioética; combate a endemias; arte em pallet; além de visita técnica ao Parque Estadual do Prosa; sarau; maratona de negócios com impacto ambiental; e exposição de trabalhos.

Em Corumbá, a programação inclui workshop sobre sustentabilidade, empreendedorismo e agricultura familiar; minicursos; oficinas; exibição de documentários; exposição fotográfica; concursos culturais; e mostra de trabalhos.

Confira no link a programação completa: http://sistemas.ifms.edu.br/semanadomeioambiente/semanadomeioambiente_2019/