Rede estadual retoma as aulas nesta segunda-feira no MS

SED/Divulgação

O ano letivo para os estudantes da Rede Estadual de Ensino (REE), teve início nesta segunda-feira (18), com o retorno de 230 mil alunos, das 366 escolas de Mato Grosso do Sul. Com a preparação iniciada ainda em 2018, a Secretaria de Estado de Educação (SED) trabalhou para organizar a compra e distribuição dos kits escolares, merenda e uniformes, além de receber e orientar os profissionais que estarão presentes nas escolas, Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) e Órgão Central, por meio da formação continuada.

Em 2019, a entrega dos kits escolares (composto por cadernos, lápis, caneta, borracha e régua), bem como os 300 mil uniformes (camisetas), será iniciada já neste mês de fevereiro, com o retorno dos estudantes.

A secretária de Estado de Educação, professora Maria Cecilia Amendola da Motta, enfatizou a atuação do Governo do Estado, por intermédio da SED, para que nenhum estudante da Rede Estadual fique sem uniforme e material escolar. “O enfoque principal é o desenvolvimento escolar e aprendizagem, capacitando o corpo docente e contribuindo para o aprendizado dos estudantes, assim, atingimos nosso objetivo, que é proporcionar educação de qualidade e referência para todo o Brasil”, declarou.

Escola da Autoria

Dentre os estudantes que retornam às aulas na segunda-feira, estão os alunos que fazem parte das escolas que ofertam o Ensino em Tempo Integral, as “Escolas da Autoria”. Das 56 unidades presentes no Estado, são 29 escolas dedicadas ao Ensino Fundamental, sendo 12 em Campo Grande e outras 17 no interior de MS, nos municípios de Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Miranda, Jaraguari, Terenos, Corumbá (duas escolas), Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Nova Andradina, Taquarussu, Paranaíba, Cassilândia, Ponta Porã e Três Lagoas.

Quando o assunto é a oferta do Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), vale destacar o crescimento da rede de atendimento. Em 2018, a REE contava com 16 escolas (11 na capital e 5 escolas no interior), que receberam 4.6 mil estudantes. Em 2019, o número de unidades aumentou de forma significativa, com a adesão de 11 novas unidades ao Programa Escola da Autoria, sendo 10 no interior e uma em Campo Grande. Ao todo, já são 27 unidades em todo o Mato Grosso do Sul.

De acordo com secretário adjunto da SED, Edio Castro, a estimativa é de atender uma demanda, este ano, de 7.8 mil alunos do Ensino Médio nas Escolas da Autoria. Além da Capital, com 12 unidades, a Rede Estadual conta com escolas que ofertam o EMTI nos municípios de Maracaju, Corumbá, Naviraí, Ponta Porã, Dourados, Coxim, Bela Vista, Caarapó, Jardim, Amambai, Ribas do Rio Pardo, Sidrolândia, Camapuã, Anastácio e Cassilândia.

Implantado no início da atual gestão, ainda em 2015, o Programa Escola da Autoria faz parte da proposta de fomento ao Ensino Médio em Tempo Integral por parte do Governo Federal, por intermédio do Ministério da Educação (MEC).