Inscrições para processo seletivo da UEMS terminam nesta terça

Chico Ribeiro / Uems

Estão abertas, até às 23h59 desta terça-feira (19), as inscrições para o Processo Seletivo da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – UEMS. Podem participar do PSU candidatos que tenham feito o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2011 e 2018. Os candidatos inscritos serão classificados de acordo com a pontuação do Enem. Estão sendo ofertadas 687 vagas, sendo 406 para ampla concorrência, 176 para cotas para negros e 105 para indígenas.

O PSU oferece vagas em 40 cursos diferentes nas 15 Unidades Universitárias da UEMS. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet direto no site da UEMS. O candidato deverá preencher a ficha de inscrição, especificando, apenas um único curso ao qual tem interesse. O resultado será divulgado no dia 20 de fevereiro e a matrícula dos classificados será no dia 25 de fevereiro através de Chamada Pública.

Serão considerados classificados os candidatos que, na ordem decrescente de pontos obtidos no ENEM, estiverem incluídos no limite de vagas ofertadas respeitando a Unidade Universitária, curso, turno e cota. Em caso de empate, o desempate será feito seguindo os critérios de menor renda familiar, maior nota obtida na redação, maior nota obtida na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, maior nota obtida em matemática e suas tecnologias, maior nota obtida na prova de ciências da natureza e suas tecnologias e maior nota obtida na prova de ciências humanas e suas tecnologias. A nota de corte, que é a nota mínima exigida para ficar entre os classificados está disponível no edital.