Concurso para professores terá reforço na segurança

Governo de MS/Cedida As provas serão aplicadas em Campo Grande e Dourados

O Governo de Mato Grosso do Sul montará um esquema especial de segurança durante o processo seletivo para o cargo de Professor da Rede Estadual de Ensino (REE), que acontecerá no próximo domingo (16).

A tratativa foi definida nesta sexta-feira (14), em reunião dos secretários Carlos Alberto de Assis e Édio de Souza Viégas, titulares da Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD) com entidades representativas e a comissão organizadora do Certame.

Segundo o Governo, serão 14.370 candidatos de todo Brasil. O esquema especial contará com o trabalho integrado de todas as polícias. A Polícia Militar (PM) em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) estará organizando o trânsito em todo o entorno das universidades, com efetivo trabalhando especialmente nas vias de acesso para dar vazão ao tráfego.

“Recomendamos que os candidatos cheguem com o máximo de antecedência para que possamos evitar imprevistos. Tudo está sendo rigorosamente estudado e a Polícia estará lá para garantir segurança e confiabilidade aos candidatos durante todo período de aplicação das provas”, pontuou o tenente-coronel, André Henrique Macedo.

O transporte coletivo também será reforçado para que os candidatos não tenham problemas de acesso aos locais da prova.

As provas serão realizadas em três locais, sendo dois em Campo Grande: Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), localizada na avenida Tamandaré, 6000 Jardim Semnário; e Unigran, localizada na rua Abrão Júlio Rahe, 325 Centro e um em Dourados, cerca de quatro mil candidatos farão as provas no prédio da Unigran, localizado na rua Balbina de Matos, 2121 Jardim Universitário.

A entrada dos candidatos estará liberada a partir do meio dia. Para evitar possíveis fraudes, a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino e Assistência do Estado do Rio de Janeiro (Funrio), enviou o ensalamento no formato digital aos candidatos, através do e-mail pessoal. Caso não tenha recebido, o candidato poderá acessar o site da Funrio, no link Área do Candidato e realizar a impressão do ensalamento.

Os candidatos deverão levar caneta preta ou azul fabricada em material transparente e um documento de identidade com foto, preferencialmente a identificação utilizada na inscrição.

Os portões fecham pontualmente às 14h, horário de MS.