Indústria registra saldo positivo na geração de empregos em MS

Fiems O segmento da construção teve saldo positivo de 152 na geração de empregos

Composto pelas indústrias de transformação, de extrativismo mineral, de construção civil e de serviços de utilidade pública, o setor industrial de Mato Grosso do Sul voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro de 2018, foram 4.378 contratações e 3.880 demissões, resultando em 498 novos postos de trabalho.

O saldo positivo do setor industrial pode ser creditado aos segmentos da construção (+152), de alimentos e bebidas (+133), química (+70), mecânica (+62), têxtil, confecção e vestuário (+55) e metalúrgica (+36).

Além disso, nos últimos 12 meses, os segmentos que mais geraram empregos foram alimentos e bebidas (+688), de papel, papelão, editorial e gráfica (+236), da borracha, couros, peles e similares (+213) e de madeira e do mobiliário (+86).

O coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), Ezequiel Resende, explica que o conjunto das atividades industriais encerrou janeiro de 2018 com 120.504 trabalhadores empregados, um aumento de 0,41% em relação a dezembro de 2017. “Atualmente, a atividade industrial responde por 19,1% de todo o emprego formal existente no Estado, ficando atrás dos setores de serviços, comércio e administração pública”, informou.

Detalhamento

No mês de janeiro, 88 atividades industriais apresentaram saldo positivo de contratação, proporcionando a abertura de 978 vagas, com destaque para abate de reses, exceto suínos (+126), obras especializadas para construção (+74), obras de terraplenagem (+70), construção de edifícios (+61) e fabricação de álcool (+58). Por outro lado, 85 atividades industriais apresentaram saldo negativo, ocasionando o fechamento de 480 vagas, com destaque para construção de rodovias e ferrovias (-98), fabricação de açúcar em bruto (-42) e fabricação de brinquedos e jogos recreativos (-21).

Em relação aos municípios, constatou-se que em 34 deles as atividades industriais registraram saldo positivo de contratação em janeiro de 2018, com destaque para Campo Grande (+343), Nova Andradina (+83), Naviraí (+41), Itaquiraí (+34), Sidrolândia (+32), Rochedo (+27), Aquidauana (+25), Eldorado (+24), Dois Irmãos do Buriti (+23) e Dourados (+22). Por outro lado, em 29 municípios as atividades industriais registraram saldo negativo, com destaque para Corumbá (-70), Três Lagoas (-50), Fátima do Sul (-30), Costa Rica (-25) e Maracaju (-22).