Governador participa de seminário em Brasília sobre integração

O governador Reinaldo Azambuja e os secretários de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, e de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, estão em Brasília (DF). “Seminário Brasil Central: Transpondo Barreiras e Ampliando Fronteiras”, que acontece nesta sexta-feira (23), em Brasília. O evento é promovido pelo Consórcio Brasil Central (BrC), entidade que reúne sete estados com foco em cooperação, competitividade e desenvolvimento mútuo.

O seminário inédito é o primeiro, de uma série de três, que tratarão de temas desenvolvidos no planejamento estratégico do consórcio. As próximas edições vão destacar outras áreas centrais ao projeto, como desenvolvimento econômico e sustentável, infraestrutura e logística, e gestão pública e ambiente de negócios. “A construção de uma política pública de desenvolvimento integrado é o foco do consórcio. Esse seminário é uma oportunidade de entender a fundo as necessidades de cada estado e as maneiras como poderemos contribuir”, afirma o governador.

Divulgação/Divulgação Reinaldo Azambuja estará acompanhado por secretários

Durante o encontro, também ocorrerá a posse do governador de Mato Grosso, Pedro Taques, que assume a presidência do Consórcio pelo ano de 2018. O presidente anterior, o governador Marconi Perillo, de Goiás, presidiu o BrC em 2016 e 2017. Ambos foram escolhidos para o cargo por meio de votação pela Assembleia Geral, composta pelos sete governadores.

“Encontramos no consórcio uma maneira de unir forças para crescer. Existe um importante trabalho de planejamento e inteligência, que garante que cada estado ofereça aquilo em que é melhor e seja suprido naquilo que falta”, ressalta o governador Reinaldo Azambuja. Segundo ele, o Consórcio favorece a criação de um ambiente positivo e sustentável para negócios e fortalece a região como um ‘player’ no mercado internacional.

O secretário Eduardo Riedel, conselheiro de administração do Consórcio Brasil Central, aponta que o propósito do Consórcio é garantir a integração para que até 2028 a região seja reconhecida com o maior índice de desenvolvimento sustentável da América do Sul. “Com o Brasil Central, queremos ampliar a integração com o mercado internacional. Reconhecemos as vocações produtivas da região e estamos trabalhando em diversas frentes para garantir a sustentabilidade desse modelo”, ressalta.