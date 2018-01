Criação da Agência Nacional de Mineração vai auxiliar ações em prol do setor em MS

Priscilla Peres/Semagro Maior participação no setor está em Corumbá e Ladário

O governo federal criou a Agência Nacional de Mineração que será vinculada ao Ministério de Minas e Energia e vai atuar na fiscalização do setor no Brasil. A sanção do presidente Michel Temer, foi publicada nesta quarta-feira (3). Em Mato Grosso do Sul, a atividade tem aspecto econômico importante para algumas cidades e tem recebido atenção do governo para sua expansão. O Estado tem 165 empresas ligadas ao setor extrativista mineral, que geram mais de 4,3 mil empregos formais e valor bruto de produção estimado em R$ 3,876 milhões.

Em relação às exportações do setor, 57% são referentes a minério de ferro, 35% de minerais não metálicos, 6% de ferro gusa e ferro-ligas e 2% de produção de metal. Juntos representam 3,71% dos valores exportados em 2016. Em todo o Estado dez municípios tem registro de atividades ligadas a mineração, mas a maior participação está em Corumbá e Ladário.

A decisão que vem de Brasília auxilia na tomada de decisões em prol do setor em todo o país e vai beneficiar Mato Grosso do Sul, que por meio de ações da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), que tem trabalhado para o fortalecimento da mineração.

De acordo com o secretário interino, Ricardo Senna, a criação da agência representa não só modernização para o setor, como avanços na regulamentação e na expansão, aumentando o poder de exploração para a atividade. “Essa ação cria uma dinâmica melhor para a atuação da mineração no Brasil e isso vem ao encontro do que já temos realizado em Mato Grosso do Sul”.

Pela lei n° 13.575/2017, a Agência Nacional terá as funções de regulação e fiscalização do setor, em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), que será extinto. O texto também altera aspectos relacionados à cobrança da taxa para o exercício da atribuição de poder de polícia da agência, trata do enquadramento salarial dos servidores que migrarão para a ANM e estabelece as atribuições do órgão. A nova agência deverá ainda realizar fiscalizações presenciais nos empreendimentos minerários com o objetivo de aproveitar racionalmente as jazidas e garantir sua segurança técnica operacional.

Ações de governo

A Semagro é a responsável pela MS Mineral (Empresa de Gestão de Recursos Minerais) e, em 2017, criou a Câmara Setorial da Cadeia Produtiva Mineral e deu posse a 14 membros, que vão atuar na organização, revitalização, expansão e verticalização do setor no Estado.

Também no ano passado, a Semagro participou do 1° Encontro sul-mato-grossense da Mineração e debateu a revitalização da indústria mineral junto a entidades do setor. Tais ações foram adotadas por entender que o setor é importante para o Estado e influencia diretamente na economia de algumas cidades.