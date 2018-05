Abril tem a melhor geração de emprego dos últimos 4 anos

Divulgação Os subsetores de alojamento, alimentação e transporte se destacaram na geração de trabalho em abril

Mato Grosso do Sul gerou 1.588 empregos em abril, o melhor resultado para o mês dos últimos quatro anos. Os setores de serviços e agropecuária são os principais responsáveis pelas novas vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

O setor de serviços teve saldo de 964 vagas, seguido pela agropecuária (401) e a indústria de transformação (262). Os subsetores de alojamento, alimentação e transporte se destacaram na geração de trabalho em abril. O cultivo de cana-de-açúcar e de soja foram os que mais criaram empregos na agropecuária.

O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, explica que o Governo de MS tem atuado para buscar novas empresas, manter a política de incentivos fiscais e a manutenção dos empreendimentos instalados. “O Estado entende que o grande gerador de postos de trabalho hoje é o setor privado e trabalhamos para formar um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento”, destaca.

Quadrimestre

De janeiro a abril de 2018, foram geradas mais de 5,8 mil novas vagas. Os destaques são os setores de serviços (2.708) e agropecuária (2.030). Os dados foram divulgados na Carta de Conjuntura, elaborada pela Semagro.

Em relação aos municípios, Campo Grande apresentou melhor resultado com geração de 1.249 novos postos de trabalho, seguido por Sonora, com 671 vagas. Entre os piores resultados, está Cassilândia, com fechamento de 466 empregos formais, devido a suspensão das atividades de um frigorífico, e Três Lagoas, com redução de 287.