Youtuber apresenta peça “Paraíso – O Espetáculo” na Capital

O Palácio Popular da Cultura de Campo Grande será palco para um dos Youtubers que tem o canal mais acessado do Brasil, o conhecido Rezende com a peça “Paraíso – O Espetáculo”. A apresentação será no dia 17 de setembro.





Divulgação Rezende tem um canal no YouTube com mais de 8 milhões de inscritos

Rezende tem um canal no YouTube com mais de 8 milhões de inscritos e mais de 2,2 bilhões de visualizações e é cotado entre os Youtubers mais vistos do mundo.



O espetáculo acontecerá no dia 17, às 18h no Palácio Popular da Cultura e os ingresos podem ser comprados na Stand Pedro Silva Produções, localizada no Shopping Campo Grande, 2º piso, em frente à Riachuelo.



Outra opção é comprar pelos sites: www.compreingressos.com e www.jacareonline.com.br.