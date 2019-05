TIRULLIPA apresenta o show “ SE VOCÊ NÃO FOR, SÓ VOCÊ NÃO VAI ”

Divulgação/Assessoria Os Ingressos variam de R$ 50 a R$ 150.

Campo Grande recebe o show de humor do Tirullipa, com um espetáculo pensado em todas as formas de humor existentes,construído com tudo que o nordestino tem de melhor e mais engraçado, sua história.

Os ingressos para o show de humor que acontece no dia 30 de junho, à partir das 19h, no Palácio Popular da Cultura, podem ser adquiridos no stand do Shopping Campo Grande.

SETOR B R$ 150,00 / meia R$ 75,00

SETORES A / C / E R$ 120,00 / meia R$ 60,00

SETORES D / F R$ 100,00 / meia R$ 50,00

A compra pode ser realizada no STAND NO SHOPPING CAMPO GRANDE - 2º Piso, em frente Loja Riachuelo / A classificação indicativa é 12 anos e a Produção Local é do JAMELÃO E PEDRO SILVA PROMOÇÕES.

Informações : (067) 3326 – 0105

PELA INTERNET: www.ingressodigital.com