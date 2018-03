Semana do Artesão começa com feira e sarau de artes

Tamanho do texto

Edemir Rodrigues Abertura da semana teve música, dança, poesias, gastronomia e cerca de 120 artesãos expondo e comercializando produtos

A 11ª edição da Semana do Artesão foi aberta neste domingo (18), com música, dança, poesia e gastronomia. Os produtos de cerca de 120 artesãos foram expostos e comercializados durante o evento.

A programação segue até o dia 24 de março. Serão sete dias intensos de valorização cultural, com gastronomia, música, dança, oficinas, poesia e artesanato.

O prefeito Marquinhos Trad contou que, pela primeira vez, a Cidade do Natal foi utilizada por artesãos e poetas. Ele explica que a ideia é usar o espaço durante todos os meses do ano. Além disso, pretende realizar no local a Feira dos Artesãos uma vez por mês.

Representante de seis associações parceiras - AME, Artems, Uniarte, Proarte, Sindicato dos Artesãos e API - a artesã Bia Barros afirmou que a programação deste ano será especial, em comemoração aos cinco anos da Semana do Artesão e dia Estadual do Artesão.

“Este ano vai ser um dos melhores porque vamos ter noite cultural, homenagem aos 21 artesãos na Casa do Artesão, mostrando os que se destacaram durante o ano, oficinas de cerâmica e ecobag, vamos inaugurar uma loja de artesanato no Shopping Norte-Sul Plaza, uma exposição no Pátio Central até o dia 22, a Medalha Conceição dos Bugres, este ano, teve adesão de quase 90% dos deputados, que indicaram homenageados”.

Ao final da solenidade de abertura, a presidente do Sindicato dos artesãos, Jane Clara Arguelho, entregou a medalha de Honra ao Mérito ao prefeito Marcos Trad e à secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brum.

A secretária Nilde Brum também recebeu medalha de mérito poético da presidente da Associação Internacional de Poetas, Delsniève Daspet.

Mais informações podem ser obtidas com a Gerência de Artesanato da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) pelos telefones (67) 3316-9107 / 9152.