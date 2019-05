Consumidores da capital diminuem intenção de consumo

Pesquisa/CNC Intenção de consumo reduziu 2,2 pontos, aponta pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC)

A Intenção de Consumo das Famílias (ICF) campo-grandenses teve redução de 2,2 pontos no mês de maio, em comparação a abril. A diminuição do interesse de consumo acompanha o cenário brasileiro, e os principais motivos são de insatisfação profissional e preocupação econômica. Conforme apontado pela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), Campo Grande registrou 100,7 pontos no mês de maio; em março e abril deste ano, a cotação foi de 102,9.

Para o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio de Mato Grosso do Sul (IPF-MS), Edison Araújo, “as preocupações e incertezas com o futuro econômico e político deixaram o consumidor mais cauteloso”. A economista do IPF-MS, Daniela Dias explica que houve uma interrupção no processo de recuperação econômica que havia sido intensificado no início deste ano. “Embora a ICF esteja na chamada ‘zona positiva’ - acima dos 100 pontos - o indicador de compras a prazo segue em queda, o que demonstra essa insegurança em assumir compromissos bem como dificuldade de acesso ao crédito”, avalia a economista.

Retração

De acordo com a pesquisa do ICF, na variação mensal, os indicadores que apresentaram retração foram a avaliação do emprego atual (-2,5%), a perspectiva profissional (-0,6%), o indicador de compras a prazo/acesso ao crédito avaliação do momento para a compra de duráveis, perspectiva de consumo (-0,3%) e o nível atual de consumo (-1,8%). Somente o indicador de renda atual obteve uma leve reação (0,9%).

Confira a pesquisa na íntegra

Boletim IFC-MS - Maio 2019