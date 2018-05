“Han Solo: Uma História Star Wars” estreia nos cinemas

O filme “Han Solo: Uma História Star Wars” chega aos cinemas. O spin-off da saga criada por George Lucas mostra a juventude do personagem imortalizado por Harrison Ford em quatro filmes da franquia.

Para os que preferem outros gêneros, também tem comédia romântica com Paolla Oliveira estreando nas telonas. Os lançamentos desta quinta-feira (24).

Han Solo: Uma História Star Wars

As aventuras do emblemático mercenário Han Solo (Alden Ehrenreich) e seu fiel escudeiro Chewbacca (Joonas Suotamo) antes dos eventos retratados em Guerra nas Estrelas, inclusive encontrando com Lando Calrissian (Donald Glover) e ganhando no jogo a lendária Millennium Falcon.

Direção: Ron Howard

Elenco: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover

Gêneros: Ficção científica, Fantasia

Classificação: 12 anos

Alguém como Eu

Helena (Paolla Oliveira) e Alex (Ricardo Pereira) são um casal que, como todos os outros, vivem diferentes fases em seu relacionamento. Depois de alguns meses de dúvidas sobre o seu namoro, Helena passa a imaginar como seria se Alex fosse uma mulher, mas sua obsessão pelo assunto vai transformar seus devaneios em algo que a atrapalha.

Direção: Leonel Vieira

Elenco: Paolla Oliveira, Ricardo Pereira, Júlia Rabello

Gêneros: Romance, Comédia

Classificação: 14 anos