Estréia nas telonas nacionais fica por conta de Transformers: O Último Cavaleiro

Transformers: O Último Cavaleiro

Os humanos estão em guerra com os Transformers, que precisam se esconder na medida do possível. Cade Yeager (Mark Wahlberg) é um de seus protetores, liderando um núcleo de resistência situado em um ferro-velho. É lá que conhece Izabella (Isabela Moner), uma garota de 15 anos que luta para proteger um pequeno robô defeituoso. Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a Cybertron, seu planeta-natal, de forma a entender o porquê dele ter sido destruído. Só que, na Terra, Megatron se prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.

Curiosidades:

Transformers: O Último Cavaleiro é o filme mais caro de toda a franquia, o mesmo chegou a custar US$ 260 milhões, a fraquia toda custou cerca de US$ 1 bilhão. Em toda a história do cinena, este é o segundo filme de Hollywood a ser filmado em Cuba. O primeiro foi Velozes e Furiosos 8 (2017).

Sinopse:

O gigante Optimus Prime embarcou em uma das missões mais difíceis de sua vida: encontrar, no espaço sideral, os Quintessons, seres que possivelmente são os responsáveis pela criação da raça Transformers. O problema é que, enquanto isso, seus amigos estão precisando de muita ajuda na Terra, já que uma nova ameaça alienígena resolveu destruir toda a humanidade.

Elenco: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins, Isabela Moner

Duração: 149 min

Diretor: Michael Bay

Distribuidora: Paramount

Gênero: Ação

Classificação: 12 Anos

Veja a programação, horários e valores:



• Campo Grande

Cinemark - Shopping Campo Grande

Cinépolis - Shopping Norte Sul Plaza

UCI - Shopping Bosque dos Ipês

• Dourados

Cine Araújo - Shopping Avenida Center