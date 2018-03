Continuação de Círculo de Fogo estreia nos cinemas

“Círculo de Fogo: A Revolta” é o destaque entre as estreias da semana nos cinemas brasileiros. O longa de aventura e ficção científica é continuação do original, lançado em 2013. Também tem lançamento de “Pedro Coelho” para os pequenos e amantes de animação.

Círculo de Fogo: A Revolta

Filho de Stacker Pentecost (Idris Elba), responsável pelo comando do programa Jaeger, Jake (John Boyega) era um promissor talento do programa de defesa, mas abandonou o treinamento e entrou no mundo do crime ao vasculhar ferros-velhos em busca de peças de robôs abandonados. Perseguido após não encontrar uma peça valiosa, ele encontra o esconderijo da jovem Amara (Cailee Spaeny), que clandestinamente está construindo um Jaeger de porte pequeno. Ambos tentam fugir usando o robô, mas acabam sendo capturados. Para escapar da prisão, eles são enviados ao treinamento de pilotos Jaeger. Lá Jake reencontra sua irmã de criação Mako (Rinko Kikuchi), uma heroína da época do combate contra os kaiju, que tenta lhe ajudar a se areadaptar ao ambiente militar.

Direção: Steven S. DeKnight

Elenco: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny

Gêneros: Aventura, Ficção científica

Classificação: 12 anos

Pedro Coelho

Pedro Coelho é um animal rebelde que apronta todas no quintal e até dentro da casa do Mr. McGregor (Domhnall Gleeson), com quem trava uma dura batalha pelo carinho da amante de animais Bea (Rose Byrne).

Direção: Will Gluck

Elenco: Rose Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neill

Gêneros: Família, Aventura

Classificação: Livre