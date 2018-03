Cidade do Natal é transformada em palco para a poesia

Deurico/Arquivo Capital News Local será transformado em palco ao ar livre para programação cultural neste domingo

A Cidade do Natal será palco para o evento “Poesia, Sempre Poesia”, da Associação Internacional de Poetas, neste domingo (18). O local será transformado em um palco ao ar livre, onde artistas plásticos, poetas, editoras e grupos de dança poderão mostrar seu trabalho.

O evento terá doação de livros ao longo do dia, como parte do projeto “Leve um livro para doar”. A presidente da Associação de Poetas, Delasnieve Daspet, pede para que as pessoas levem “aquele livro que está encostado na biblioteca de casa, e que servirá para compor as cestas de livros para crianças carentes”.

A Associação Internacional de Poetas é uma entidade sul-mato-grossense com representações em 69 países. Seu maior objetivo é promover a inclusão cultural do ser humano por meio da poesia. A associação realiza projetos de inclusão em escolas, hospitais, creches, parques, ruas, indústrias, comércio, penitenciárias, igrejas e outros espaços.

O projeto envolve literatura, artes plásticas, cultura da paz, meio ambiente, sustentabilidade, gênero e violência, política, corrupção. Os temas são abordados por meio de conferências, debates, lançamentos de livros e exposições.

A entidade estimula os associados e parceiros a construírem espaços que incentivem a participação de todos, despertando o interesse pela leitura, pela arte, pelos problemas do cotidiano, aguçando o pensamento crítico, estimulando as produções e manifestações culturais.

Programação

8:30h – Música com Tio Biga, Osni, João Haroldo(chamamezeiro), Taveri Lopes, Patrícia do Saxofone, Antonio Cézar Neves, Gabriel Loureiro e Gabriel Regis.

10h – Abertura Oficial com a presença da Secretária Nilde Brune, do Prefeito Marquinhos Trad e Delasnieve Daspet

10:10h – Apresentação do espetáculo Clube do Setinha, do grupo de teatro da Agetran Chico Maria, com brindes para as crianças.

10:50h – Studio Isa Yasmin Dance

11:10h – Cant´Art, com a Maestrina Edineida Dias

11:30h – Palco dos Poetas com Nena Sarti, Ana Maria Bernardelli, Ainda Domingos, Sonia Barbosa, Neuzinha Meireles, Arnaldo Leogedário Pereira, Solange Moreira, Erika Rando, Wagner Arara Azul, Fábio Godim, Neide Nascimento Souza.

12h – Banda da Guarda Civil Municipal com Maestro Dalence

12:30h – Performance, dança, Kpop, folclore com Ismael Machado, Ronnie Peterson, Aninha, Fidélis, Angela, Noemi Cologonesi, Associação das mulheres para a Paz Mundial.

13:10h – Dança com Cigana Luna, Geysa Kadija, Teddy e Dayanni Turatti, Grupo Par.

13:40h – Poesia com Noemi Colognesi, Erlio Natalicio Fretes, Martha Brum, Eduardo Romero, Keila Matiolli, Guimarães Rocha, Andre Luiz Alvez, Nelson Vieira, Leize Demétrio, Rosilene Gonzalez, Grupo Escoteiro Mário Dilson.

14:10h – Música com Zégeral e Teresa Armanda, Acileu Brun & Cidinho.

14:40h – Dança com Grupo Capoeira Roda de Bamba, roda de samba, maculele Mestre Leandro Busanello, Brunno (bailarino), Dança do ventre clássica.

15:15h – Música com Aurélio Miranda, Luiz Sayd, Eduardo Milan, Duo Eirusu e Ana Cabral.

16:15h – Encerramento com a Escola de Samba da Vila Carvalho.