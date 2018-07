Bella Xu faz show especial no próximo fim de semana

Reprodução / Facebook

O “Bella Xu Revival” acontece no próximo dia 04 de agosto, no 21 Music Bar, em Campo Grande. Os ingressos promocionais com aquele precinho camarada já esgotaram. Mas as entradas ainda podem ser adquiridas na Augusta LifeStore, na Mestre Cervejeiro, no 21 Music Bar.

O ex-vocalista da Bella Xu, Jay Jenner, explica que o show não é um retorno da banda. Ele conta que a ideia surgiu quando todos perceberam que estariam de férias em Campo Grande na mesma época.

“Nem preciso dizer que o sim foi unânime. Estamos ansiosos ao extremo! Tocar juntos de novo, nossas músicas, no palco onde fizemos nossa história. Não é um retorno! É simplesmente uma comemoração pelos tempos que vivemos, pela nossa amizade e pela música que nós fizemos. Uma noite de nostalgia, de diversão e de alegria! Estamos muito bem resolvidos com o fato de que a Bella Xu acabou, mas nada nos impede de nos reunirmos para fazer um som”, afirma.

Os ingressos também estão sendo vendidos pela internet. Mais informações podem ser obtidas no evento do Facebook.

Serviço

Bella Xu Revival

Dia: 04 de agosto

Horário: a partir das 20h

Local: 21 Music Bar