22º Sarau Cultural acontece neste sábado em Três Lagoas

Divulgação/Prefeitura de Três Lagoas Sarau Cultural

A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, em parceria com a Secretaria de Educação e Cultura do município, realizará no próximo sábado (30), às 19h, o 22º Sarau Cultural, na Praça Senador Ramez Tebet.



O projeto tem como objetivo promover os artistas formais da cidade e todos que queiram demonstrar suas habilidades artísticas por meio de apresentação musical, leituras de textos literários, interpretações teatrais, declamações de poemas, trabalhos culturais como poema e composições de própria autoria ou de autores consagrados e demais manifestações, promovendo a visão da identidade cultural da cidade.



Todas as apresentações terão duração de 10 a 15 minutos conforme a modalidade escolhida pelo artista. Interessados em participar de qualquer modalidade que envolva as áreas artísticas poderão se inscrever na Secretaria de Cultura até sexta-feira (29), no período da manhã, no e-mail teatro.identidade@gmail.com ou ainda no telefone (67) 3929-1147. A lista das apresentações será divulgada na página do Facebook da Diretoria de Cultura de Três Lagoas.



O próximo Sarau está previsto para acontecer em Dezembro, cumprindo o cronograma trimestral do Departamento de Cultura.