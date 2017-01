Vereadores de São Gabriel definem mutirão de limpeza na cidade

Divulgação/Assessoria Secretaria de Infraestrutura será responsável pela coordenação do mutirão

A reunião aconteceu nesta terça-feira (10) para definir o mutirão de limpeza da cidade e combate ao mosquito Aedes Aegypti. Participaram da reunião a vice-prefeita Ivone Pierezan, secretário de Infraestrutura Juninho Gazineu, secretário de Desenvolvimento Econômico Lúcio Lagemann, Cláudio Balzan da Serrana Aviação Agrícola, além de servidores municipais. A principal pauta foi à definição do início do mutirão de limpeza da cidade para os próximos dias.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico Lúcio Lagemann, o objetivo é realizar um trabalho conjunto entre Executivo, Legislativo, Produtores Rurais, em especial, a população buscando garantir que a cidade fique cada vez mais limpa e livre dos possíveis criadouros do mosquito Aedes Aegypti, principal responsável pela transmissão da dengue, chikungunya e zika vírus.



Ainda segundo o secretário, “nós temos o total apoio do prefeito Jeferson Tomazoni e já temos a parceria de diversos produtores que estarão cedendo caminhões, pá carregadeiras e seus operadores. Acreditamos que agora é o momento e se cada um fizer a sua parte todos sairão ganhando.”, finaliza Lúcio.



Já o secretário de Infraestrutura Juninho Gazineu aproveitou a oportunidade para informar que o pátio de máquinas da prefeitura está com equipamentos danificados e até que sejam realizados os reparos necessários essa parceria com os agricultores é fundamental. “Nossa equipe está à disposição de todos e quem puder colaborar com o mutirão será bem-vindo. Precisamos desta união pelo bem de todos.”, conclui Juninho.



O mutirão ficará sob a coordenação do secretário de Infraestrutura Juninho Gazineu e, em breve, a Prefeitura de São Gabriel do Oeste estará dando publicidade nas datas e cronograma de trabalho.