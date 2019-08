Vale Universidade disponibiliza desconto de até 90%

Deurico/Arquivo Capital News O estudante aprovado recebe ajuda de 70%, do Estado, 20% da Universidade e paga somente 10% do valor do curso.

Vale Universidade, programa do Governo Estadual, que visa atender estudantes que passaram no vestibular, fizeram a matrícula, mas não conseguem arcar com os custos da faculdade.

Pode participar do programa o acadêmico que comprove renda individual igual ou inferior a R$ 950,00 e renda familiar mensal de até R$ 2 mil, além de estar matriculado em curso presencial de bacharelado ou licenciatura autorizado pelo Ministério da Educação (MEC), mantido por instituição de ensino superior pública ou privada, sediada em Mato Grosso do Sul e conveniada ao programa; não possuir diploma em outro curso superior; morar no Estado há mais de dois anos; não ser beneficiado por qualquer outro tipo de benefício ou de auxílio financeiro, com a mesma finalidade do Vale-Universidade e não ter registro de reprovação de qualquer disciplina, durante o semestre ou ano letivo, depois da inscrição.

Com objetivo dar oportunidade para o estudante universitário de baixa renda aprimorar a sua formação profissional, mediante estágio remunerado.

A única contrapartida é estagiar nas entidades que são parcerias do programa, não pode reprovar nem ficar de dependência de matéria para continuar recebendo a bolsa. Muitas vezes eles são aproveitados dentro das próprias empresas onde fazem o estágio, conta a Secretária. “Além do benefício, o estudante tem oportunidade de ter vivência do curso que ele escolheu”, diz Cleia, acrescentando que o impacto para o acadêmico e a família é imenso. “Estamos ajudando a desenvolver talentos e criando mão de obra para o Estado”, conclui.