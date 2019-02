UFMS recepciona calouros nesta segunda

Divulgação/UFMS Cerca de cinco mil alunos ingressarão nos dez campus da universidade

A volta as aulas traz uma recepção aos calouros organizada pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes) na próxima segunda-feira (18), onde aproximadamente cinco mil alunos ingressarão nos dez campus da UFMS, distribuídos em 116 cursos oferecidos pela Instituição.

A recepção Institucional é realizada em todos os campus da Universidade, buscando orientar os acadêmicos com informações importantes, porém, cada unidade está responsável por elaborar atividades extras, possibilitando uma acolhida personalizada.

De acordo com a Pró-reitora de Assuntos Estudantis, Ana Rita Barbieri, “A recepção serve para acolher e receber os estudantes que chegam à nossa Universidade. A ideia é que eles possam conhecer um pouco da Instituição, o grupo que compõe a gestão da Universidade, os coordenadores, professores e seus colegas. Estamos organizando há quatro meses a recepção que contará com várias surpresas. Tudo está sendo cuidado com bastante carinho”, afirma.

O objetivo da Recepção de Calouros é mostrar informações necessárias e úteis para este novo ciclo, além da orientação sobre os diversos assuntos estudantis. No dia, os calouros receberão também um kit com camiseta e caneca.

O evento na Cidade Universitária, conta com a parceria das Atléticas, Baterias, Empresas Juniores e Centros Acadêmicos. Além das surpresas já programadas, os novos alunos poderão participar de trotes solidários. O Centro Acadêmico do curso de Direito (Cajef) organiza pelo terceiro ano consecutivo o corte e doação de cabelo. A ação é aberta a todos os calouros presentes e será realizada no dia (19), no próprio Teatro Glauce Rocha, das 10h às 13h e das 19h às 22h.