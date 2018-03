UFMS fará o recapeamento dos Campus de Campo Grande e Três Lagoas

No início de abril, a UFMS inicia o recapeamento das vias na Cidade Universitária e no campus de Três Lagoas, com investimento de R$ 600 mil. A previsão de conclusão das obras é de três meses.

De acordo com as informações divulgadas pela assessoria, o serviço foi contratado por meio de licitação e os recursos foram empenhados em janeiro deste ano. Na administração pública, toda contratação de serviços segue prazos e normas legais para realização.

Nesta semana, o empresário e o Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura, Augusto Malheiros, fizeram uma vistoria na UFMS. “Nosso objetivo é melhorar a pavimentação das ruas causando o menor transtorno possível à comunidade acadêmica e solicitamos apoio de toda comunidade da UFMS”, afirma o pró-reitor Augusto Malheiros.

Segundo a universidade, a situação da estrutura viária é prejudicada com as chuvas e os buracos na pavimentação são comuns no município de Campo Grande e em todo o estado de Mato Grosso do Sul. A questão das vias na cidade e na região está sendo diagnosticada e pesquisas científicas estão sendo desenvolvidas pelo Laboratório de Transportes da UFMS, junto com o Ministério Público Estadual, o DNIT e o Exército Brasileiro.