TRF3 oficializa aposentadoria do juiz federal Odilon de Oliveira

Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande, Odilon de Oliveira

A aposentadoria do Juiz Federal da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Campo Grande da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira, 68, foi oficializada nesta quinta-feira (5). A Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Maria Piedra Marcondes concedeu aposentadoria voluntária por tempo de contribuição com proventos integrais ao magistrado, conforme ato publicado no Diário Oficial da Justiça Federal.



Com a segurança garantida e aposentado, o magistrado já disse em entrevista ao Capital News que tem recebido convites de lideranças nacionais dos partidos para ingressar em cargo eletivo. “Os convites me levam para o governo do Estado ou para o Senado”, disse o juiz federal à reportagem, sobre as suas maiores possibilidades de candidatura nas Eleições de 2018.



Sobre a escolha do cargo, Odilon ainda falou de modo inconclusivo. “O trabalho no Legislativo é mais parecido com o trabalho de juiz, isso não significa que eu não possa fazer outra coisa”, adverte. Durante a conversa, o magistrado indicou que a tendência é mesmo o Executivo estadual, onde estão as propostas mais “concretas”, como ele mesmo disse.



O PDT está na lista de partidos que tem demonstrado grande interesse em lançar a candidatura do juiz. As reuniões da cúpula do partido para discutir o tema têm sido se tornado pautas cada vez mais freqüentes para veículos de imprensa locais e nacionais e comentaristas políticos.



Conforme noticiado, o que já se sabe é que não houve um convite formal para que Odilon componha uma chapa com Ciro Gomes para concorrer à presidência do Brasil.