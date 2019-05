Transporte Escolar é retomado após três dias de paralisação

Divulgação/PMD Frota própria dispõe de 15 ônibus para atender alunos da área rural do município

O transporte escolar em Dourados foi retomado 100%. Pelo menos é o que garante a prefeitura do município em comunicado nesta quinta-feira (2). Parte da frota de ônibus estava parada há três dias que, segundo a administração, estava em reparo.



Dourados conta 15 veículos sendo três adaptados para o transporte de deficientes. Desses, sete foram retirados de circulação para pequenos reparos, como na parte elétrica, troca de óleo do motor e de pneus ou por falta de tacógrafo, entre outros.



“Nossos ônibus não saem para rodar se não oferecer a mínima condição de segurança aos alunos. No menor problema, ele vai para a manutenção e só volta a circular após ter a garantia de as crianças serão transportadas em total segurança”, explica Edinaldo Teixeira, diretor do Núcleo de Transporte Escolar da Semed (Secretaria Municipal de Educação).



Cerca de 900 alunos dependem do transporte para irem as unidades escolares dos distritos e da zona rural. São estudantes da área rural que estão no ensino básico, tanto das escolas municipais quanto estaduais; alunos dos distritos, universitários e cursos técnicos. Os veículos percorrem, em média, 11 mil quilômetros por dia para atender aproximadamente 70 linhas distribuídas em todo o município. Há ainda o serviço prestado pelas terceirizadas.



O diretor explica ainda que os ônibus passam por vistoria do Detran duas vezes ao ano e também recebem limpeza em lava-rápido próprio, diariamente, e são lubrificados a cada duas semanas. “Por conta dessa dedicação os pais podem ficar tranquilos que seus filhos são transportados em segurança”, completou Edinaldo.