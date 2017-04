Rodovias de Mato Grosso do Sul são bloqueadas por manifestantes

Domingos/TV Record MST bloqueia a rodovia que liga Dourados a Ponta Porã durante essa sexta-feira

Manifestações por todo o país contra as reformas trabalhista e previdenciária, que tramitam no Congresso Nacional, provocaram paralisações em diversas áreas e setores nesta sexta-feira (28). Em seistrechos de rodovias em Mato Grosso do Sul foram registrados protestos e bloqueio total da pista.



Em Dourados, o bloqueio está sendo em três trechos, sendo dois na da rodovia BR-463, que liga Dourados a Ponta Porã. Nesses locais, somente veículos de emergência passam, como por exemplo, ambulância e polícia.



No trevo de Laguna Carapã, o MST (Movimento Sem-Terra) interditou a passagem no Km 7 por volta das 7h40 e promete permanecer durante todo o dia. Segundo a Polícia Federal, um acordo libera a passagem por 20 minutos a cada uma hora.



Já na região próxima ao trevo da bandeira, em Dourados, indígenas tomaram conta da pista. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue acompanhando todo movimento. Na BR-163 também houve registro de bloqueio total do km 260, mas ainda não há informações sobre o protesto no local.





Divulgação/PRF Trecho de rodovias em Três Lagoas também estão bloqueados

Na região leste do estado, em Três Lagoas, são duas interrupções no tráfego de veículos. O primeiro em rotatória da BR-262 com BR-158. Representantes do Sindicato dos Trabalhadores na indústria do papel (Sintrapel) e do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Mobiliários e Montagem de Três Lagoas e Região (SINTRICOM) estão no local.



Segundo a PRF, manifestantes bloquearam a pista com um guincho e protestam com faixas e carros de som. Cerca de 50 pessoas organizam a ação no local. Aproximadamente 12 ônibus que transportava trabalhadores da fábrica celulose Fibria foram interceptados e, por isso, a movimentação no local é grande. Congestionamento na região chega a 3 km em cada sentido.



Rodovia BR-158, no km 259, também está bloqueada totalmente. Grupo de 17 estudantes, liderados por dois sindicalistas do Sintricon, protestam no local.

Último trecho a ser bloqueado, de acordo com a PRF, é do km 232 da rodovia BR-262, em Ribas do Rio Pardo. Ainda não há informações de como o protesto está sendo realizado no local.