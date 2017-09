Polícia Militar de Trânsito realiza blitz educativa com crianças

Marco Campos/Capital News A ação acontecerá na Avenida Mato Grosso

Alunos da Educação Infantil do Colégio Salesiano Dom Bosco realizam, nesta quinta-feira (28), uma blitz educativa em parceria com o Batalhão da Polícia Militar de Trânsito (BPTran) de Campo Grande. A ação, que acontecerá na Avenida Mato Grosso em frente à escola, faz parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2017.



Com o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, a Semana acontece anualmente em todo o país com o objetivo de conscientizar os condutores sobre a necessidade de obedecer às leis de trânsito, a fim de diminuir os riscos e índices de acidentes e mortes decorrentes de natureza do trânsito.



Para todas as turmas da educação infantil - do Maternal ao Infantil III - a equipe do Batalhão Militar de Trânsito fará mini-palestras formativas com noções básicas de trânsito e de segurança e a blitz será feita com os alunos do Infantil III. As turmas contemplam crianças de 1 ano e 4 meses até 5 anos.



“Os motoristas se sensibilizam mais quando há o apelo da criança pedindo para que tenham mais cuidado no trânsito. Além disso, eles ficam mais atentos dentro do carro com o pai, com a mãe, com o avô e cobram mesmo que façam tudo certo, que cumpram a legislação”, afirma Tenente Vargas do BPTran.



De acordo com a coordenadora da Educação Infantil, Cristiane Marques, ações como essa já fazem parte do planejamento da escola.



“Trabalhar a cidadania é um tema que já está inserido nos conteúdos propostos para o ano letivo. O estudo sobre o trânsito acontece em diversos momentos do ano, sempre com o intuito de tornar nossas crianças cidadãos mais conscientes”, explica Cristiane.



Serviço:

Data: 28/09/17

Horário: 9h30min e 15h30min

Local: Avenida Mato Grosso, em frente ao Colégio Salesiano Dom Bosco.