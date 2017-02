Motociclista tenta ultrapassagem indevida e morre após colidir com caminhão

Via WhatsApp Motocicleta colidiu com cabine de caminhão

Alyne Ribeiro Farias, de 26 anos, morreu na tarde de terça-feira (21) após a motocicleta que conduzia colidir com um caminhão. Acidente aconteceu por volta das 17h, na rodovia BR-262, em Terenos.



Segundo boletim de ocorrência, a vítima seguia pelo mesmo sentindo que o veículo pesado e, no momento da batida, ela tentava uma ultrapassagem proibida pelo lado direito do caminhão, que fez uma conversão e atingiu a motocicleta.



Condutor do veículo afirmou ter dado seta indicando manobra à direita, metros antes do cruzamento entre as ruas Prainha e Indaiatuba, e que não enxergou a motociclista, apenas ouviu o barulho da colisão da moto com a cabine do caminhão. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.



Motociclista morreu na hora. De acordo com testemunhas, a vítima estava indo buscar a filha na creche no momento da colisão.