TJMS entrega Comenda Colar do Mérito Judiciário nesta sexta

TJMS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) entregará, nesta sexta-feira (27), a Comenda do Colar do Mérito Judiciário para pessoas que destacaram pela dedicação à causa da justiça.

Nesta edição, serão homenageados o desembargador Romero Osme Dias Lopes (in memoriam), o ministro do Supremo Tribunal Tribunal de Justiça Humberto Eustáquio Soares Martins, a servidora Idianez Maria Menegas e o médico Luiz Antônio Monteiro Simões.

A Comenda é a mais alta homenagem para pessoas que prestaram serviços relevantes à cultura jurídica ou ao Poder Judiciário. Desde a sua instituição, em 1997, a medalha tem sido entregue a ministros, desembargadores, procuradores e pessoas que colaboraram de forma expressiva com a justiça.