Tecnologia e-Visita é utilizado em 46 cidades de MS

Divulgação Aplicativo foi criado no Estado e começou a ser implantado em 2016

Os Agentes de Combate a Endemias (ACE) de 46 municípios de Mato Grosso do Sul, estão utilizando o aplicativo de celular denominado E-visita para monitorar e registrar informações das visitas que fazem às residências. Com ele, em vez de fazer anotações no papel, o profissional registra no aplicativo todas as condições encontradas podendo, se necessário, tirar fotos e enviá-las via on-line para o município ou Estado. Desta forma, os gestores podem tomar decisões e providências de forma mais rápida e eficiente.

A tecnologia, criada pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação (CETEC) da Secretaria de Estado de Saúde (SES) deverá ser utilizada, dentro de algumas semanas, por outras 15 cidades. Com mais de mil profissionais envolvidos, entre agentes de campo, supervisores e coordenadores, o e-Visita foi criado em Mato Grosso do Sul e começou a ser implantado em 2016.

Atualmente, todos os ACE’s de Mato Grosso do Sul foram treinados para o uso da tecnologia, porém alguns municípios ainda não estão utilizando a tecnologia por ainda não terem concluído o cadastro dos imóveis no sistema. Os aparelhos já foram entregues para 61 municípios. Os outros 18 deverão recebe-los até o final deste ano.

Municípios - O e-Visita já vem sendo utilizado pelos municípios de Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim, Costa Rica, Douradina, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes, Iguatemi, Inocência, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta-Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Três Lagoas.