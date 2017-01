Suspenso decreto responsável pela nulidade de contrato com Solurb

Deurico/Capital News Empresa é responsável pela coleta seletiva da Capital

O decreto aprovado pelo ex-prefeito Alcides Bernal (PP) que previa a nulidade do contrato com a empresa Solurb foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS). Conforme a decisão, publicada no diário oficial do TCE-MS nesta segunda-feira (02), a concessionária deve retomar os serviços na Capital.

A Justiça determinou ao prefeito Marquinhos Trad (PSD) que adote as providências necessárias para a suspensão imediata dos efeitos do Decreto Municipal n. 13.027, que declarou a nulidade do procedimento licitatório e o Contrato de Parceria Público Privada celebrado entre o Município a Solurb, com o propósito de restabelecer a parceria celebrada e dar continuidade a todos os serviços previstos.



O Tribunal entendeu que a suspensão dos serviços demonstrava "desprezo com os cidadãos campograndenses e com a gestão do Prefeito que o sucedeu".



Marquinhos, que será intimado, terá o prazo de cinco dias para aplicar a decisão judiciária, sob pena de multa correspondente ao valor de 1.800 UFERMS.



Entenda

No dia 28 de dezembro de 2017, o então prefeito Alcides Bernal anunciou a decisão de nulidade do contrato de prestação de serviço social firmado com a empresa Solurb, que foi tomada por supostas fraudes cometidas pela concessionária. O contrato licitatório foi firmado em 2012, com vigência até o ano de 2037.