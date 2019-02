SISEP inicia ações de reparo em viaduto da Afonso Pena com Ceará

Tamanho do texto

PMCG/Divulgação

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) iniciou nesta segunda-feira reparos no viaduto da Avenida Afonso Pena com a Rua Ceará, que neste trecho teve metade da pista interditada.

O trabalho deve se estender até sexta-feira e começou pela recuperação das ferragens de cinco dos 8 pilares que estão expostas e passarão por um tratamento anticorrosivo. Em seguida, será aplicada uma resina de impermeabilização e, por último, será fuma sapata de concreto.

Segundo os engenheiros da Sisep, as avarias identificadas na vistoria visual não comprometem a segurança do viaduto, mas a manutenção é necessária para evitar o agravamento dos problemas. O viaduto foi construído no final dos anos 1980.

No âmbito da Secretaria, foi constituída uma equipe de engenheiros, que iniciou um levantamento das condições de todos os 8 viadutos na malha viária urbana da cidade, apontando os reparos necessários em cada um deles. Há outros três viadutos no macroanel, que são de jurisdição do DNIT .

O Comitê de Pontes e Viadutos tem entre suas atividades fazer estudos e levantamento técnico das situações físicas dos viadutos e pontes existentes em Campo Grande e propor as medidas necessárias para se evitar acidentes, interrupção de tráfego ou outra consequência que possa decorrer da má conservação nos viadutos e pontes.

Colegiado com atuação de caráter permanente, o Comitê de Pontes e Viadutos será integrado por titulares da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; Chefe de Gabinete do Prefeito; Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais; Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana; Agência Municipal de Transporte e Trânsito e Instituto Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano.