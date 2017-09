Santa Casa não paga horas extras e parte dos médicos continua em greve

A. Ramos/Capital News Médicos da Santa Casa mantêm greve

A Santa Casa de Campo Grande pagou o salário dos médicos registrados conforme a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), mas os profissionais celetistas e autônomos, que representam cerca de 350 do total de 600 contratados, ainda continuam em regime de greve, por não terem recebido pagamento pelas horas extras.



Segundo o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed), o salário que deveria ser pago no 5º dia útil foi depositado ontem (19) aos médicos registrados pela Santa Casa, porém os médicos autônomos e celetistas estão há dois meses sem remuneração. Grande parte deles está com as horas extras e férias em atraso.



Por esta razão, médicos autônomos e celetistas e demais que não receberam valores correspondentes às férias continuam paralisados. Outros profisisonais registrados conforme a CLT voltaram a trabalhar na manhã de hoje (20).



Após a pressão feita pela classe de trabalhadores, a prefeitura repassou R$ 2 milhões e o hospital usou outro R$ 1 milhão de recursos próprio para quitar parte da folha de 600 médicos. Ainda faltam R$ 2 milhões para que os pagamentos sejam feitos integralmente, mas a administração municipal não deu previsão de quando fará o depóstito. A informação foi anunciada pela assessoria de comunicação da Santa Casa nesta manhã.



Conforme informou o sindicato, os atendimentos de urgência e emergência funcionam em 70% e os médicos de atendimentos eletivos e ambulatoriais permanecem em 30%.