Risco de falta de combustível leva prefeitura discutir mudança no transporte público

O Consórcio Guaicurus já estuda, juntamente com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) a redução do número de ônibus nas linhas do transporte público de Campo Grande. O estoque de óleo diesel nas garagens vai durar ao menos mais quatro dias, mas medidas preventivas estão sendo discutidas em reunião na sede da Agetran.

No encontro entre o poder público e a concessionária, será avaliado linhas de ônibus que podem sofrer redução de veículos para garantir que o sistema continue funcionando e haja racionalização de diesel.

A Agetran precisa autorizar a medida de forma que o Consórcio Guaicurus não sofra possível punição. Se essa medida for adotada na cidade, está prevista comunicação aos usuários. Nesta quinta-feira (24) a frota de ônibus estaria funcionando normalmente.