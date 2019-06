Reviva tem 70% das obras concluídas

Foto: Deurico / Capital News Obra está prevista para ser entregue em novembro

O Reviva Campo Grande está com 70% das obras concluídas e com previsão de entrega em novembro deste ano, de acordo com a Engepar. O sistema de abastecimento de água está com 80% da execução concluída; a pavimentação das pistas de rolamento com 70%; a das calçadas com 65%, o mobiliário urbano com 30%; sinalização viária com 10%; rede elétrica com 80%; telecomunicações com 90%; rede de iluminação pública com 70% e infraestrutura para Agetran, segurança e TI está com 65% concluídos.

A rua 14 de Julho trará uma série de inovações, como a adoção do conceito de trânsito calmo, com velocidade reduzida e mais segurança. A via está sendo toda pensada para o pedestre, onde as calçadas foram alargadas, o piso totalmente refeito, além de garantir a confortabilidade com instalação de um mobiliário urbano que prevê bancos, lixeiras, bicicletários e floreiras.

A requalificação ainda passa pela instalação de luminárias com LED, wi fi, câmeras de segurança e preservação do patrimônio histórico cultural.A conclusão dos espaços se dará com a retirada dos postes e a implantação do paisagismo, previstos para depois do mês de Agosto.