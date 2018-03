Quase R$ 8 milhões em novos contratos são divulgados

Chico Ribeiro Governo divulga quase R$ 8 milhões em novos contratos e lança R$ 1,1 milhões em licitações

A assinatura de três contratos para pavimentação e recuperação de vias urbanas foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (22). Os investimentos totalizam quase R$ 8 milhões. Também foram divulgadas duas novas licitações com a mesma finalidade.

Entre os contratos publicados estão o de pavimentação asfáltica e drenagem de ruas e avenidas do município de Juti. Os recursos são de aproximadamente R$ 227,1 mil e prazo de execução de 60 dias.

Já para Rio Negro, serão disponibilizados mais de R$ 1 milhão do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul (Fundersul) para pavimentar a rua Santos Dumont. O prazo da obras será de 180 dias.

Ponta Porã recebe o investimento de mais de R$ 6,6 milhões para realizar o recapeamento de 157,5 mil metros quadrados das avenidas Belmiro de Albuquerque, Brasil e Marechal Floriano e das ruas Antônio João e Guia Lopes. O prazo de execução será de 360 dias.

Todos os contratos divulgados ainda terão ordem inicial de serviço expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul).

Segundo a Agesul os investimentos para as licitações lançadas hoje podem chegar a R$ 1,1 milhão para o município de Jardim. As tomadas de preços acontecem nos dias 9 e 10 de abril, na sede da Agesul, na Capital.